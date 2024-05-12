"الرياضة" تنظم دورة في الإنقاذ والغوص لأعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب بالدقهلية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي - إدارة الكوادر ، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للشباب، ،دورة في الإنقاذ والغوص لأعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 12 - 15 مايو الجاري، بحمام سباحة ال شوقى بمركز شباب سندوب بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طه الحفنى منسق المشروع بوزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب"، والدكتور احمد سمير مدرب دولى بالإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وبإشراف طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب ، وبحضور عصام رمضان منسق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

فيما تضمنت فعاليات اليوم الأول من دورة الإنقاذ والغوص، لأعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، إختبار 200 متر فى 5 دقائق للمشتركين في الدورة،بالإضافة إلي 25 متر دون ظهور اى جزء من أجزاء الجسم، بحمام سباحه مركز شباب سندوب، والجدير بالذكر أن هذه الدورة تنفذها وزارة الشباب والرياضة علي مستوي كافة المديريات بالمحافظات.

فيما شهدت الدورة إقبال كثيف من الشباب أعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب حيث تتميز دورت الإنقاذ بحصول من من يجتاز الاختبار النهائي علي رخصة منقذ معتمد ، وفور إستلامه الشهادة والكارنية يستطيع الحصول علي عمل في الشواطئ وحمامات السباحة ، مما يساهم في خلق فرص عمل للشباب على مستوى أعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب بالشباب والرياضة بالدقهلية.

فيما يأتي تنفيذ دورة الإنقاذ والغوص لأعضاء فرق الجوالة واعضاء مراكز الشباب بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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