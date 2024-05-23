الأمن يكشف حقيقة انتشار المشاجرات ووقائع القتل والخارجين على القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من كشف حقيقة ما جرى تداوله عبر تطبيق "تيك توك" تتضمن إدعاءات أحد الأشخاص بانتشار المشاجرات ووقائع القتل والخارجين عن القانون بنطاق عدد من المحافظات بقصد تحقيق نسب مشاهدات عالية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك" تتضمن ادعاءات صاحب الحساب بانتشار المشاجرات ووقائع القتل والخارجين على القانون بنطاق عدد من المحافظات.

بالفحص جرى تحديد وضبط القائم على النشر (بائع متجول- مقيم بالقليوبية)، وقرر بأنه يقوم بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.