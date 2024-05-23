واقعة جديدة.. ضبط سائق "أوبر" لتحرشه بسيدة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات ما جرى تداوله بموقع "إنستجرام" بشأن تضرر سيدة من سائق بإحدى شركات النقل الخاصة لقيامه بأفعال خادشة للحياء.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر إحدى تطبيقات النقل الذكى لقيامه بإرتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء إستقلالها السيارة صحبته.

بالفحص جرى تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بالقاهرة) وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة المشار إليها قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

