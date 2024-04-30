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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

2200 دارس يؤدون امتحانات محو الأمية بالدقهلية ضمن مبادرة "المصريون يتعلمون"

جانب من أداء الامتحانات
جانب من أداء الامتحانات
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية فى بيان لها اليوم  أدى إمتحانات محو الأمية 2200 دارس على مستوى الإدارات الفرعية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء،  ضمن دورة شهر إبريل بعدد 320 فصل دراسي، فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، والشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للشباب"، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

فيما قامت الإدارة العامة للشباب بمحافظة الدقهلية، بعقد امتحانات دورة إبريل 2024 لفصول محو الأمية "المصريون يتعلمون" والتي تتم ضمن بروتوكول التعاون بين الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار، لفصول محو الأمية بالإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، وعددها 320 فصل دراسي وبمشاركة 2200 دارس، بدورة إبريل علي مستوي إدارات الشباب الفرعية بمحافظة الدقهلية.

وأشارت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية إلى أن من يقوم بالتدريس فى الفصول الدراسية بمحافظة الدقهلية مجموعة من الشباب والمدربين المتميزين، ويطلق عليهم ميسرين وتم تنفيذ دورات تدريبية للميسرين الجدد لتأهيلهم، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الاهتمام بأبناء القرى الأكثر إحتياجا، والذين شملتهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم زيادة عدد الفصول الجديدة التابعة لمشروع المصريون يتعلمون بمختلف القرى.

كما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أن مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية وتعليم الكبار، يهدف إلى المساهمة في القضاء على مشكلة الأمية للحد من ظاهرة البطالة المنتشرة، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات العلمية لدى الشباب واستثمار طاقاتهم لتطوير المجتمع.

يقوم بالاشراف على مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية وتعليم الكبار بالشباب والرياضة بالدقهلية، طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، والدكتور على فتوح عبدالفتاح منسق المشروع، و رمضان صالح منسق المشروع، وإشراف الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، و محمد السيد سالم مديرعام الفرع بالدقهلية.
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ويأتي تنفيذ فعاليات إمتحانات محو الأمية بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و نجوى صلاح وكيل الوزارة _ رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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