جامعة المنصورة تكرم نقيب المهن التمثيلية خلال ندوة الصالون الثقافي

استضاف مساء اليوم الإثنين الصَّالون الثَّقافي بجامعة المنصورة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، خلال ندوة بعنوان " الفن وأثره في الهوية الوطنية "، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور عبد القادر محمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس.

وقام بإدارة الحوار الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب وشهد اللقاء حضور أعضاء الصَّالون الثَّقافي، وأعضاء مجلس النواب، والعمداء، ووكلاء الكليات والمدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية وأعضاء هيئة التدريس.

وفي مستهل الندوة، رحَّب الدكتور شريف يوسف خاطر بتشريف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدا أن الفن رسالة يجب أن تصل لكل مصري وهو وسيلة لتشكيل الوعى والوجدان بالهوية الوطنية.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفن يشكل الوجدان عبر مر العصور، فضلًا عن أنه حينما كان يسير في الشوارع ويسمع أغنية "تسلم الأيادي" كان يشعر بالاطمئنان.

وأشار الى أن جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية على كافة المستويات فهى متميزة في النشاط الفني والثقافى والعلمى والتكنولوجى وهذا يعد الطريق لبناء العقول، والجامعة لديها فرق ومواهب فنية متميزة منها فريق المسرح بكلية الصيدلة الذي حصل على المركز الأول في مهرجان المسرح للجامعات.

وأوضح الدول العربية تقدر الفن المصرى والفنانين المصريين وما زالت الشعوب العربية متعلقة بنجوم الفن المصرى مثل عادل امام ومحمود يس وفؤاد المهندس وغيرهم.

وأضاف أن مسلسل مثل الاختيار شاهده الشباب، وشاهدوا أحداث عاصروها زرع داخلهم الانتماء لما رأوه واطلعوا على كثير من الأحداث.

وأشار إلى أن مسلسل الحشاشين، والصورة العظيمة التي ظهر بها هي من صنع المصريين، وفي الخط الموازي لحسن الصباح كان عمر الخيام يلعب دورًا موازيًا، فالفن يدخل في كل شيء.

وتابع أن هناك ضرورة لعودة الفن في المدارس والجامعات، والتي تلعب دورا هاما في الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.



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