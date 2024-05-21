بقيمة 131 مليون دولار.. السعودية تحتل المركز الأول في استيراد الأغذية المصرية

في إطار توجهات المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات والتواجد في الأسواق العربية، وضمن رؤية مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني برزي لدخول الأسواق المختلفة من خلال المعارض المتخصصة، يشارك المجلس بجناح كبير يضم 25 شركة في معرض Saudi Foo Show خلال الفترة من 21 إلي 23 مايو 2024 والذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في القطاع الغذائي بالمنطقة العربية.

حضر افتتاح الجناح المصرى السيد السفير أحمد فاروق - سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، والسيد معالى المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح - وزير الاستثمار السعودى و ضياء حماد - نائب السفير المصرى، و الوزير المفوض التجارى أسامة باشا - رئيس مكتب التمثيل التجارى فى جده، و عمرو النجدى - مدير العلاقات العامة بالسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت مى خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن عدد الشركات الغذائية في النسخة الحالية من المعرض يضم 22 شركة مصرية فى الجناح المصرى و 3 شركات منفصلة، مشيرة إلي أن القطاعات المشاركة بالمعرض فى مجالات غذائية مختلفة منها عصائر، منتجات ألبان، مكرونات، حلويات وسناكس، صلصة طماطم، بطاطس نصف مقلية، خضروات معلبة، ومعلبات ready to eat، محسنات خبيز، خضروات وفاكهة مجمدة، زيوت طعام وغيرها وغيرها من منتجات مميزة.

وأكدت مي خيري، ضرورة الاتجاه إلي الأسواق العربية عبر المعارض المتخصصة وهو توجه مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية خاصة بعد نجاح المجلس في زيادة صادرات القطاع بصورة ملحوظة خلال أول 4 أشهر من 2024 لتسجل 2.1 مليار دولار بخلاف النجاحات التي حققتها الصادرات المصرية الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بالرغم من العوائق العالمية.

وأعلنت "خيرى" أنه خلال الربع الأول من عام 2024، احتلت السعودية المركز الأول في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 131 مليون دولار، بنسبة 8.4% من إجمالي صادرات القطاع خلال تلك الفترة البالغة 1.6 مليار دولار أمريكي، وحققت نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2023.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري ، أن المملكة العربية السعودية ثاني أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2023، بقيمة بلغت 400 مليون دولار، تمثل نسبة 8% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 5.1 مليار دولار.

وكشفت أن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى السعودية في عام 2023 حوالي 426 شركة، من بينها 66 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار، و179 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار.

وفي ذات السياق ، التقى المشاركون في افتتاح الجناح المصري، الشركات المصرية العارضة مشيدين بالمنتجات المصرية المعروضة مؤكدين قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية خاصة وأن الإنتاج المصري الغذائي شهد تطور كبير في السنوات الماضية ، وصاحبهم فى جولتهم ممثلى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مى خيرى - المدير التنفيذى للمجلس، وهبه سهيل- مدير إدارة المعارض بالمجلس، وداليا قابيل - المدير التنفيذى لشركة كونسبت إستشارى المجلس للمعارض.