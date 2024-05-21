واحد شاى وصلحه| فى يومه العالمى.. عادل إمام استخدمه رمزا للرشوة والحب.. وطقوس المشروب حاضرة على مائدة الأفلام

يحتل الشاى مكانة كبيرة لدى المصريين والكثير من شعوب العالم فالشاى مشروب ذو شهرة عالمية واليوم يتم الاحتفال بيوم الشاي العالمي سنويًا في 21 مايو، وفقًا للأمم المتحدة حيث تم تبني القرار المتعلق بهذا الأمر في 21 ديسمبر 2019، ودعيت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لقيادة الاحتفال بهذا اليوم

وذكرت افيهات عديدة للشاى وايضا بائع الشاى المتواجد فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية وخاصة مع النجم والزعيم عادل إمام الذى تناول الشاى فى أعماله الفنية بخفة دمه المعهودة وايضا بهدف حيث كان الشاى بالنسبة لعادل امام فى فيلم "مرجان أحمد مرجان" والحديث عن «الشاي بالياسمين» كرمز للرشوة أو المحسوبية؟

كما ذكر النجم عادل إمام ..الشاى فى فيلم غاوى حب أنه يساعد الإنسان على قول كلام حب ورومانسى حيث قال جملته الشهيرة للفنانة نورا مش هنشرب شاى ولا ايه وشاركهم البطولة أيضا الفنان فاروق الفيشاوى

ولا يمكن نسيان بائع الشاى حينما ينادى خلال الأعمال الفنية "وعندك واحد شاي وصلحه" وواحد شاي فى الخمسينة

ولا يمكن أن ننسى أن الشاي كان سبب فى قصة حب حنان الغرباوى الفنانة دينا فؤاد والنجم احمد العوضي الذى جسد شخصية عرب السويركي فى مسلسل حق عرب الذى تم عرضه فى رمضان ٢٠٢٤ حينما سأل عرب السويركى والد حنان قائلا بكام كوباية الشاى يا عم غرباوى وهو يتغزل فى ابنته حنان الغرباوى

وهناك العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التى قدمت بائع الشاى وبائعة الشاى منهم على سبيل المثال الفنانة عبلة كامل فى مسلسل “لن أعيش فى جلباب أبى” أمام النجم نور الشريف الذى جسد شخصية الحاج عبد الغفور البرعى وكانت تبيع الشاى والكشرى

والفنانة عبير صبرى فى مسلسل "خلف الله" للنجم الكبير الراحل نور الشريف تجسد خلال الأحداث، دور "صباح" التى تبيع الشاى في إحدى محطات السكة الحديد.

والفنانة سلوى خطاب قدمت شخصية "فتحية الندابة" التى تبيع الشاي فى أحد المدافن بالسيدة نفيسة، وهى متزوجة من المعلم كركر التربي "محمد كامل" ولديها ثلاث بنات بمسلسل إكرام ميت

وقدمت النجمة غادة عادل في احداث المسلسل التلفزيوني "قلب ميت"، دور فتاة فقيرة تعمل على "ناصبة لبيع الشاي" أسفل إحدى العمارات السكنية الجديد، وشاركها البطولة الفنان شريف منير.

كما جسد الفنان أحمد صلاح السعدنى شخصية بائع الشاي الذي يكافح ويعمل من أجل ابنه، ضمن أحداث فيلم "ساعة ونص"