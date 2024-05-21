محافظ دمياط تجري زيارة مفاجئة لوحدة رأس البر

استكملت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولتها التفقدية للمدن والقرى بزيارة مفاجئة إلى مقر الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وذلك في إطار حرصها على متابعة سير العمل بالوحدات المحلية والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

خلال زيارتها، تفقدت الدكتورة منال عوض مختلف إدارات الوحدة، حيث اطلعت على منظومة العمل بها وتابعت سير تقديم الخدمات للمواطنين.

كما قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بعمل انضباط إداري بالوحدة، حيث تم تحويل اثنين من العاملين إلى الشئون القانونية للتحقيق لخروجهما بدون إذن.

وحرصت محافظ دمياط، على مراجعة منظومة الإيرادات بالوحدة، مؤكدة ضرورة دفع العمل بتلك المنظومة وتحقيق الانضباط الإداري.

كما تفقدت محافظ دمياط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث اطلعت على منظومة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء. وشددت على ضرورة تنظيم آلية العمل والتيسير على المواطنين، مع التأكيد على استيفاء كافة الملفات وفقًا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية.

وفي ختام زيارتها، تجولت محافظ دمياط، في شوارع المدينة، حيث أكدت على إزالة كافة صور المخالفات والعمل وفقًا لخطة محددة لتحقيق السيولة المرورية. كما وجهت بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين خلال موسم الصيف.

المحافظ تتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل بالسنانية

وأجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة ميدانية اليوم لتفقد سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، في إطار اهتمامها بتطوير البنية التحتية للمحافظة، ويتضمن المشروع، الذي يجري تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق، إنشاء حائط ساند بطول 410 أمتار لحماية الكورنيش والطريق، وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل.

وتابعت محافظ دمياط، الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ ورفع مستوى جودة العمل.