فودة ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يناقشان أعمال التطوير بجنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد عبدالرحيم حميد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لمناقشة خطة تطوير الموانئ الواقعة بمحافظة جنوب سيناء والاستعدادات بميناء نويبع لسفر حجاج بيت الله الحرام والبالغ عددهم حوالي 6 آلاف حاج بري و144 أتوبيس وتبدأ أولى رحلات الحج يوم 5/26 حتي 6/3.

وناقش أعمال التطوير التي ستتم بميناء شرم الشيخ وتشغيل الميناء من خلال إحدي الشركات العالمية، كما ناقش أعمال رفع كفاءة مارينا اليخوت حيث تم الاتفاق علي إعادة طرح تشغيل المارينا في مزايدة عالمية علنية للتشغيل والتطوير بما يتوافق ومكانة مدينة شرم الشيخ عالميا.

كما ناقش اعمال تطوير ميناء نويبع ومارينا اليخوت المزمع انشاؤها بجوار الميناء والميناء التجاري بمدينة طابا ورفع كفاءة ساحة الشاحنات خارج ميناء نويبع.

كما استمع للاستعدادات التي تمت بميناء نويبع لاستقبال وسفر حجاج بيت الله الحرام

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