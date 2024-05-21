رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق .

وتابع رئيس الجامعة حسن سير العمل بلجان الامتحانات و التزام الطلاب بالضوابط المعلنة والالتزام والهدوء داخل اللجان . كما وجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد اساتذة المادة و توفير خدمات طبية في محيط اللجان.



يؤدي الامتحانات اليوم 11 الف طالب من طلاب الجامعة بكليات التربية ، الآداب ، الحقوق ، الاعلام ، الصيدلة ، العلاج الطبيعي ،طب الفم والاسنان ، المعهد الفني للتمريض