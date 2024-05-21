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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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تفقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق .

وتابع رئيس الجامعة حسن سير العمل  بلجان الامتحانات و التزام الطلاب بالضوابط المعلنة والالتزام والهدوء داخل اللجان . كما وجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد اساتذة المادة و توفير خدمات طبية في محيط اللجان.   

يؤدي الامتحانات اليوم  11 الف طالب من طلاب الجامعة   بكليات التربية ، الآداب ، الحقوق ، الاعلام ، الصيدلة ، العلاج الطبيعي ،طب الفم والاسنان ، المعهد الفني للتمريض

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