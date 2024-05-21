أزمة دبلوماسية حادة بين إسبانيا والأرجنتين وتهديدات بقطع العلاقات

تصاعدت حدة الأزمة الدبلوماسية بين مدريد وبوينس آيرس، الثلاثاء، بعد أن طالبت إسبانيا أمس الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بالاعتذار علناً عن وصفه زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ"الفاسدة".

وأمرت الحكومة الإسبانية بالأمس بالفعل سفيرها لدى الأرجنتين بالعودة إلى بلاده لإجراء مشاورات بعد تصريحات ميلي.

ويشغل سانشيز منصب رئيس وزراء إسبانيا منذ عام 2018 وهو زعيم حكومة اشتراكية، في حين أن ميلي رجل يميني متطرف انتخب رئيسا للأرجنتين العام الماضي.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وهي الأزمة الأكثر حدة بينهما منذ سنوات - في نهاية الأسبوع، بعد تصريحات قالها ميلي خلال مؤتمر لزعماء اليمين عقد في مدريد، في تنظيم اليمين المتطرف الإسباني حزب فوكس، المنافس اللدود لسانشيز.

وهاجم ميلي في هذا المؤتمر الاشتراكية وزوجة رئيس الوزراء الإسباني بيجونيا جوميز واتهمها بالفساد، دون أن يذكرها بالاسم.

وبعد ساعات من كلام ميلي، أعلنت إسبانيا أنها تستدعي سفيرها من الأرجنتين، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن كلام الرئيس الأرجنتيني إهانة.

وسبق أن أعلن ألباريس ، أنه يعتزم استدعاء السفير الأرجنتيني لمكالمة توبيخ يشرح له فيها خطورة الوضع ويطالب مايلي باعتذار علني.

وذكر ألباريس أنه لا يستبعد إمكانية قطع العلاقات مع الأرجنتين، قائلا: "بالطبع لا نريد اتخاذ هذه الخطوات، لكن إذا لم يكن هناك اعتذار علني - فسنفعل ذلك".

وفي أول رد على كلام ميلي أمس، اتهمه سانشيز بأنه لا يستحق «العلاقات الأخوية» التي يعتقد أنها سائدة بين البلدين، وأضاف "أدرك جيدًا أنه لم يتحدث باسم شعب الأرجنتين الرائع".

من جانبه، أكد ميلي أنه لن يعتذر تحت أي ظرف من الظروف وقال ميلي في مقابلة تلفزيونية: "لن أعتذر له تحت أي ظرف من الظروف، لماذا أعتذر إن كنت قد تعرضت للهجوم؟"، مشيرا إلى أن التعليقات السلبية التي أدلى بها ممثلو السلطات الإسبانية ضده أكثر خطورة بكثير من كلماته عن زوجة سانشيز.

وانتقد ميلي مرة أخرى خلال المقابلة رئيس الوزراء الإسباني ووصفه بأنه جبان، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه واثق من أن خلافهما لن يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتابع: "العلاقات الدولية لا يتم إنشاؤها من قبل رؤساء الدول، ولكن من قبل الشعوب، لقد قبلنا العديد من المهاجرين من إسبانيا، لا يمكن قطع هذه العلاقات".