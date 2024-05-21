"استخدام النباتات الطبية والعطرية في الخدمات العلاجية" ندوة بتمريض بني سويف

نظمت كلية التمريض، بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة بعنوان " استخدام النباتات الطبية والعطرية في الخدمات العلاجية " بالتعاون مع معهد النباتات الطبية والعطرية، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور سامح ابو زيد عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد محمد عياط وكيل معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جاء ذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من الباحثين والطلاب والإداريين .

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تلك الفعاليات العلمية تساهم في نشر الوعي بأهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية المتمثلة في النباتات الطبية المحلية، لا سيما وأن لها آثار علاجية ووقائية جانبية أقل من بعض الأدوية الكيميائية.

وأثنى رئيس الجامعة على جهود وإنجازات كلية التمريض بجامعة بني سويف في نشر الوعي بأهمية النباتات الطبية واستخداماتها العلاجية، مشيرا إلى أن الندوة التي نظمتها الكلية بالتعاون مع معهد النباتات الطبية جاءت امتدادا لدورها الريادي في هذا المجال.

وأضاف أن كلية التمريض تسعى باستمرار لرفع كفاءة الخدمات الصحية مستفيدة من الكفاءات والإمكانيات المتاحة لدى الجامعة، والتعاون مع مختلف الكليات والمعاهد بها.