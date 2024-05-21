جامعة أسيوط تشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للصيادلة الإكلينيكيين

نظمت مستشفيات جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، اليوم العلمي الأول للصيادلة الإكلينيكيين حول: "التكامل بين دور الطبيب والصيدلي الإكلينيكي؛ لتحسين الخدمات الطبية"، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتورة عبير عبد الهادي الكامل المشرف العام على وحدات الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية ومقرر اليوم العلمي.

يأتي اليوم العلمي؛ بهدف التوعية بأهمية التعاون بين الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين؛ في تحسين المنظومة الطبية، والعلاجية، ومناقشة القضايا التي تواجههم؛ مما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكامل المنظومة الطبية؛ ما بين الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والتعاون مع مختلف التخصصات الدقيقة من داخل المستشفيات الجامعية، وخارجها، وإعداد كوادر طبية مؤهلة لديها الخبرات العلمية، والأكاديمية بكافة مجالات القطاع الطبي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

تضمن اليوم العلمي، الكثير من المحاضرات العلمية حول؛ دور الصيدلي الإكلينيكي في الحاضر والمستقبل، والتهاب الغشاء البروتوني البكتيري، وبوابة ذهبية لحياة مثالية ، وتحليل إحصائي لحماية الجهاز الهضمي ، والتغذية في الحالات الخاصة للأطفال، وأثر نقص الغذاء، ونقص المعادن في التشوهات الجنينية، ورحلة بين السرطان والتغذية ، وإمكانية استخدام عقار الأوميبرازول قبل الولادة وبعدها، ودور المضادات الحيوية في حماية الأطراف لمرضى السكر، ودور الصيدلي الإكلينيكي في العناية المركزة.

شارك في اليوم العلمي؛ نخبة من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والأطباء، والصيادلة الإكلينيكيين، والباحثين، والعاملين بمختلف مستشفيات الجامعة، وتنظيم من الصيادلة الإكلينيكيين هم: الدكتورة رضوى عصام الدين محمد، والدكتورة نغم أنور الشهاوي، والدكتورة سارة أحمد عبد المحسن، والدكتورة دينا علي حسن، والدكتورة ميرنا نشأت بشرى، والدكتور فرج عبد الحميد فرج.

