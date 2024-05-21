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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث معدية أبو غالب بالجيزة

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة
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وجه حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الثلاثاء مديرية عمل محافظة الجيزة ،بسرعة التحرك إلى موقع حادث سقوط ميني باص مُحمل بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية الرياح البحيري "أبو غالب" ،بمركز ومدينة منشأة القناطر بالمحافظة ،مما تسبب في عددِ من الوفيات والمُصابين وإرسال تقرير مُفصل بتفاصيل الحادث .

كما وجه بضرورة التنسيق مع الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة،لبحث إمكانية  صرف إعانات للعمال ضحايا الحادث الذي وقع اليوم،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر الوزير، استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، مُؤخرًا لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين..

وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة بالإنتهاء من إجراءات تسليم التعويضات، فور استلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا، والتأكد من أنهم عمالة غير منتظمة وباليومية.

 وتوجه الوزير بخالص العزاء لأسر المُتوفين،وبالدعاء بسرعة شفاء المُصابين..

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