رئيس جامعة المنوفية يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات

اجتمع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بأعضاء لجنة المنشآت الجامعية لمتابعة ما تم تنفيذه منذ الجلسة السابقة وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وعمداء كليات الزراعة والهندسة والتربية النوعية والطب والذكاء الاصطناعي.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجامعة تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية ومركز الاستشارات الهندسية والإدارة العامة للصيانة عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها ونسبة الإنجاز بكل مشروع، والموقف المالى لها والمستخلصات الواجب سدادها، كما ناقش الخطة المالية والموازنة والمقرر صرفه لكل مشروع، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بمختلف المشروعات، مشددا على أهمية متابعة جميع الأعمال وسرعة الإنتهاء منها حتى يتسنى البدء فى مشروعات جديدة.

وأشاد رئيس الجامعة بانتظام العمل بمبنى المعهد الفنى للتمريض وذلك خلال زيارته التفقدية المستمرة للمبنى حتى يتم الانتهاء من كافة التجهيزات ليتم افتتاحه قريبا.

حضر الاجتماع أمناء عام الجامعة المساعدون ومديرى عموم الشؤون الهندسية، والشؤون المالية، والشؤون القانونية، والصيانة، والاحتياجات.