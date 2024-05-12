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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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اليوم.. قطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم لمدة 6 ساعات

قطع المياه
قطع المياه
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اعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيام شركة الصرف الصحى بأعمال صيانة طارئة، الامر الذى سيؤدى الى ايقاف محطة مياه شبرا الخيمة عن العمل وقطع المياه عن جميع مناطق (شبرا الخيمة – بهتيم).

 يأتي ذلك إعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الاحد الموافق 12-5-2024 وحتى الساعة السادسة صباح غدا الاثنين الموافق 13-5-2024 ولمدة 6 ساعات.

 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب  على رقم  01206665125
مع تحيــات شركة مياه الشرب بالقاهرة.

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