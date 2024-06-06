قبل انتقاله للمنازل المجاورة| إخماد حريق في منزل بواحة الخارجة.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من إخماد حريق شب في منزل بمدينة الخارجة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل بمدينة الخارجة.

تبين نشوب حريق في منزل مبني من الطوب اللبن بمنطقة ميدان الشعلة بمدينة الخارجة وهو منزل مهجور ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في اخماد الحريق بسرعة قبل امتداد ألسنة النيران للمنازل الملاصقة له وجرت السيطرة على الحريق والذي أسفر عن تفحم بعض الأدوات المنزلية دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وإعداد تقرير عن ملابساته وأسباب اندلاعه.

اخماد حريق في منزل بواحة الخارجة في الوادي الجديد

الإطفاء تحاول اخماد حريق بمنزل بالخارجة

الحماية المدنية تحاول السيطرة على

اندلاع حريق بمنزل بميدان الشعلة بالخارجة في الوادي

تفحم محتويات منزل في حريق بالخارجة (1)

تفحم محتويات منزل في حريق بالخارجة (2)

رجال الإطفاء يحاولون اخماد حريق بالوادي الجديد

نشوب النيران في منزل بمدينة الخارجة (1)

نشوب النيران في منزل بمدينة الخارجة (2)