لجنة التعليم بمجلس الشيوخ توافق على مقترح نقل متحف الوزارة

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس علي الاقتراح المقدم من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاص بإيجاد مكان ملائم لنقل وعرض محتويات متحف وزارة التربية والتعليم والمكتبة الوثائقية الملحقة به .

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ النائبة هيام فاروق في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن متحف وزارة التربية والتعليم كان يوجد بمقر وزارة التربية والتعليم القديم بمنطقة لاظوغلي وبعد نقل الوزارة وقطاعاتها داخل الديوان العام والموظفين إلى المقر الجديد لوزارة التربية والتعليم داخل مقر العاصمة الجديدة .

وأشارت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ إلى أن الوزارة قامت بنقل مقتنيات متحف وزارة التربية والتعليم من مقر الوزارة القديم بمنطقة لاظوغلي، إلى مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة، وهو مكان لا يتتاسب مع مقتنيات المتحف لا من حيث المساحة أو جودة العرض المتحفى .

وأوصت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسه النائب نبيل دعبس ان تقوم وزارة التربية والتعليم بترشيح ثلاثة أماكن تصلح لنقل محتويات المتحف بخلاف المكان الموجود به حاليا، على ان تقوم وزارة السياحة والآثار بالتنسيق معهم لاختيار أفضل الأماكن .

و أوضحت عضو مجلس الشيوخ النائبة هيام فاروق أن متحف وزارة التربية والتعليم له قيمة تاريخية بما يحتويه حيث يحتوى المتحف على مقتنيات تاريخية وأمهات الكتب والوثائق التاريخية والتي تحمل أبرز ملامح التعليم على مر العصور.