انتشار أمني باستاد القاهرة لتأمين مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

انتشر رجال الأمن باستاد القاهرة لتأمين مباراة منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو فى العاشرة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وصولا للمدرجات، وحظر دخول الممنوعات، مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتى فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتى أقيمت خارج الديار.

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر وجيبوتى وسيراليون.