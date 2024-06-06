ضبط عاطل هتك عرض طفل بالقوة في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بهتك عرض طفل نجل دكتور بجامعة القاهرة بالقوة بمنطقة الهرم.

هتك عرض نجل دكتور بجامعة القاهرة

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من دكتور بجامعة القاهرة يفيد بتعرض نجله 7 سنوات لاعتداء جنسي من قبل عاطل معلوم لديه ومقيم بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.