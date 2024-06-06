“ قتلوا شخصًا وشرعوا في قتل ابيه”.. المؤبد لمتهم بعصابة سرقة رواد البنوك بالعمرانية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم “محمد. س” بالسجن المؤبد في واقعة قيام 9 متهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في قتل أبيه لسرقة أموالهم بالعمرانية، وذلك في جلسة إعادة محاكمة المتهم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الـ9 وضعوا خططًا إجرامية لمراقبة عملاء أحد البنوك، وذلك في أثناء سحبهم الأموال من ماكينة صراف آلي للبنك، وكانوا يتربصون لمن يسحب أعلى رقم لسرقته، ومن يعترض طريقهم يقتلونه.

قتلوا شخصا وشرعوا في قتل أبيه

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «16061 /2013 جنايات العمرانية» أن النيابة وجهت للمتهمين، (محمود.ا.ع 28 سنة) و (محمد.ع. ق 26 سنة طالب بمعهد الدراسات النوعية) و (أحمد. ف. ع 32 سنة عاطل) و (خالد.م. س 25 سنة عاطل) و ( كريم. س. ط 30 سنة عاطل) و (ياسر.م. ي 30 سنة عاطل) و (إيهاب. ا. ذ 30 سنة سائق) و ( محمد. س. م) و( مصطفي. س. م 25 سنة مسؤول مبيعات) تهمة قتل المجني عليه “ ياسر محمد محمود ” عمدًا مع سبق الإصرار، لسرقة أبيه بعد سحبه أموالًا كثيرة من ماكينة البنك.

وجاء بالتحقيقات.. أن المتهمين من الأول حتى الثامن، قتلوا المجني عليه" ياسر. م" عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض سبيل جريمتهم، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأعدوا لهذا الغرض بندقية آلية وخرطوش.

واستكملت التحقيقات: ترصد المتهم لوالد المجني عليه وتعقبه بعد سحبه الأموال من ماكينة البنك، وذهب خلفه لسرقته، فاستهل بندقية آلية ووجهها في وجه المجني عليه للنزول من سيارة وعند اعتراضه قتله بمساعدة المتهمين الآخرين.

بالإضافة إلى أنهم وزعوا المهام فيما بينهم، حيث تخصص المتهم التاسع في مراقبة عملاء البنك أثناء سحبهم المبالغ المالية من الماكينة، واختير المجني عليه "محمد محمود" من بين العملاء لسحبه مبلغا ماليا كبيرا، فتتبعه المتهم التاسع، وأمد باقي المتهمين بالمعلومات الكافية بأوصاف المجني عليه، ذلك الأمر الذي مكن المتهمين من إتمام مخططهم الإجرامي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.