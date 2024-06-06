ضبط قائد سيارة قام بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية في القليوبية

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية) وتبين إرتكاب مخالفتى"طمس اللوحة الخلفية للسيارة - السير بدون رخصة قيادة".. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.