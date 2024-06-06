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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قطع المياه عن مدينة شبين القناطر بسبب عطل مفاجئ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، وذلك لحدوث كسر بخط المياه قطر 700 مم المغذي لتلك المناطق.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كل المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بجميع المناطق المتأثرة من الانقطاع.

كما أمر رئيس الشركة، بنشر أرقام الخط الساخن ومسؤولي التشغيل والصيانة، وللتواصل مع الخط الساخن ومسئولي التشغيل والصيانة على أرقام 01200288880 الخط الساخن، و01200122226 المهندس ممدوح كمال، و01205555762 المهندسة إلهام الدبيس، و01276253874 المهندس محمد إبراهيم، و01285554535 محمد مجدي.

المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مياه الشرب والصرف الصحي مدينة شبين القناطر كسر بخط المياه