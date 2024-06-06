صور| فصل الكهرباء من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد

شنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة مكبرة من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن على المشروعات الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة.

وأوضحت المحافظة، أنه جرى توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها لذلك جرى تنفيذ حملة إزالات للمتقاعسين عن السداد بمركز الفرافرة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة والأجيال المقبلة.

فيما اهابت المحافظة عبر البيان الإعلامي لها، بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.

جانب من حملات مصادرة اجهزة ومعدات لمشروعات متقاعسة بالفرافرة

حملات ضد المتقاعسين من سداد مستحقات الدولة بالفرافرة

قطع الكهرباء عن المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد (1)

قطع الكهرباء عن المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد (2)

قطع الكهرباء عن المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد