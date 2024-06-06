تصريحات لوكاكو تقربه إلى الدورى السعودى

أبدى البلجيكى روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الإنجليزى، استعداده للانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين "روشن" خلال الموسم المقبل، واستكمال مسيرته هناك.

ففى حوار صحفى عبر صحيفة "HLN" البلجيكية، فتح لوكاكو الباب أمام الأندية السعودية للتعاقد معه، قائلاً "الدوري السعودي لن يعطلني، لأن المستوى الفني سوف يرتفع هناك لمعدل أعلى بكثير مما يتخيله الكثيرون".

واكد لوكاكو أن الدورى السعودى اصبح قبلة لنجوم عالم الساحرة المستدير، قائلاً: "الكثير من اللاعبين سوف يميلون للانتقال إلى السعودية".

وانهى تصريحاته عن الدورى السعودى الذى وصفه بأنه سينافس الدوريات الأوروبية قائلاً: "جميع الأندية الأوروبية تعلم أن الدوري السعودي قادم بقوة".

ويتردد اسم النجم البلجيكى لوكاكو فى كل موسم انتقالات، للانتقال للدورى السعودى وبقوة.

واُعير روميلو لوكاكو الموسمين الأخيرين لتشيلسي من إنتر ميلان ثم روما.