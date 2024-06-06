غدًا.. إطلاق مبادرة "أنت الحياة" بمركز الشهداء في المنوفية

يشهد مركز الشهداء، تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى، غداً الجمعة بدء انطلاق مبادرة "انت الحياة" برعاية مؤسسة "حياة كريمة" ومتابعة الوحدة المحلية للمركز والمدينة.

وأعلن طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، أن أعمال مبادرة "انت الحياة" بالمركز سوف تبدأ من قرية دراجيل اعتباراً من غدٍ الجمعة ٧ يونيو الجاري حتى الأحد ٩ يونيو بمدرسة الوحدة المجمعة.

وستقدم المبادرة خلال الفترة القادمة دعمها وخدماتها وأنشطتها المتنوعة، من عقد أنشطة رياضية ومسابقات، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات للنساء وكبار السن والأطفال.

وستشتمل أنشطة المبادرة على الندوات التوعوية والإرشادية الأسرية للسيدات، بالإضافة إلى الدورات التدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

كما تشمل فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي فى مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

وستقدم المبادرة أنشطة مختلفة تخص الطفل، وتوعية السيدات وورش تفاعل للأطفال ومعرض للكتاب فضلاً عن إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية، بالإضافة لما تقدمه مبادرة "اتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، إلى جانب قوافل توعية ومساعدة للغارمين .

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