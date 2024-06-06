بدعم توقعات خفض الفائدة.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند 2363 دولارًا للأونصة

صارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين ليرتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي بدعم من التوقعات بأن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما دفع عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى التراجع.

سجل سعر الذهب الفوري ارتفاعا اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2375 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2355 دولارًا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2363 دولارًا للأونصة، بحسب جولد بيليون.

بدأ هذا الارتفاع في سعر الذهب منذ جلسة الأمس التي شهدت تسجيل الذهب ارتفاعا بنسبة 1.2% حيث تأثر الذهب بشكل إيجابي في ظل تراجع كل من الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية.

سجل العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضا يوم أمس وسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع عند 4.275%، بينما تقلصت مكاسب مؤشر الدولار الأمريكي يوم أمس في ظل تضارب البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي.

يوم أمس أظهر مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي تسجيل وظائف خلال شهر مايو بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، الأمر الذي زاد من التوقعات بتباطؤ قطاع العمالة الأمريكي، وذلك بعد تراجع آخر في فرص العمل.

تأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن شهر مايو الذي يصدر غداً والذي يعد أهم البيانات التي تصدر هذا الأسبوع، وتشير التوقعات بشأنه أيضاً أنه سيشهد تراجعا في الوظائف الجديدة.

تسببت هذه البيانات في زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر مع استمرار تباطؤ قطاع العمالة، وقد تسبب هذا في تقلص مكاسب الدولار وانخفاض في عوائد السندات الحكومية.

من جهة أخرى صدرت يوم أمس بيانات أداء قطاع الخدمات عن شهر مايو لتشهد تحسنا في أداء القطاع بأفضل من التوقعات وقراءة شهر أبريل، الأمر الذي عمل على دعم الدولار والحول دون انخفاضه ليغلق مؤشر الدولار يوم أمس على ارتفاع بنسبة 0.1% فقط.

استغل الذهب هذا التغير في توقعات الأسواق بإمكانية قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة هذا العام، حيث يحقق الذهب استفادة من انخفاض أسعار الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

أيضاً استمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة احتياطاتها من الذهب ساعد بشكل كبير على زيادة فرص الصعود في أسعار الذهب، الذي ارتفع منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 14.5%.

أعلن مجلس الذهب العالمي، ارتفاع احتياطات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال شهر ابريل بمقدار 33 طن ذهب، الأمر الذي يدل أن البنوك المركزية لم تتأثر بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة وتسجيله مستويات قياسية، لتستمر عمليات الشراء وتنويع الاحتياطات النقدية لديها.

الجدير بالذكر أن التوقعات تظل إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التخوفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

