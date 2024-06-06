الثانوية العامة 2024| الاثنين.. 51.6 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بالشرقية

تشهد محافظة الشرقية استعدادات مكثفة بجميع الادارات التعليمية استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة ومن المقرر أن يؤدي 51668 طالب وطالبة الامتحانات أمام 149 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة الاثنين المقبل في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

واطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي تجهيز اللجان الإمتحانية والبالغ عددها 149 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو ، والإنتهاء من تجهيز الإستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة ، والتشديد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الإمتحانات مع وتوفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حسن سير إنتظام العملية الإمتحانية ولخلق بيئة مناسبه للطلاب لأداء الإمتحانات بسهوله ويسر.

وشدد المحافظ على ضرورة التواصل الفوري مع مكتبه في حالة حدوث أي مشكلات أو أزمات أو أحداث طارئة خلال فترة الإمتحانات وذلك لسرعة التغلب عليها وإيجاد حلول عاجلة لها بجانب ابلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم ، متمنياً لأبنائنا الطلاب التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من وضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أي محاولات تفسد العملية الإمتحانية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقرى واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الإشغالات وإزاله الباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق والتأكد من سلامة كافة المرافق وتشغيل الإنترنت بكفاءة عالية بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانية.

ومن جانبه اشار المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي والاسعاف والكهرباء ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لاستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية وتزويدها بكافة الخدمات اللوجستية لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الإمتحانية ، مشيراً إلى انه من المقرر أن يؤدي 51668 طالب وطالبة الإمتحانات أمام 149 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.