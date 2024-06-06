مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على تفعيل بروتوكول التعاون مع شركة مصر للسياحة فرع قنا

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر فرع الجامعة بالغردقة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على تفعيل بروتوكول التعاون بين شركة مصر للسياحة فرع قنا وجامعة جنوب الوادي، كما وافق المجلس على تحويل مقررات مرحلة الدراسات العليا الورقية إلى مقررات الكترونية بجميع الكليات بقنا والغردقة وتكون متاحة للطلاب على منصة الجامعة الإلكترونية بدءاً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024 /2025

كما وافق المجلس على القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من والى كليات الجامعة وضوابط قبول الطلاب المفصولين من الكليات والمعاهد العليا في احدى الكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه للعام الجامعي 2024/ 2025، ووافق المجلس أيضًا على تبني مدونة السلوك للتعامل مع المرأة وذوي الإعاقة الصادرة عن المجلس القومي للمرأة وإتاحة خدمات رعاية صحية للمرأة وذوي الإعاقة بمستشفيات الجامعة ( كشف طبي دوري - ورعاية صحية خدمية ونفسية ) وتضمين مقرر قضايا مجتمعية موضوعات لتصحيح الصورة النمطية للمرأة وذوي الإعاقة.

كما وافق المجلس على التأكيد على منع التدخين نهائيا داخل الحرم الجامعي متضمنا جميع المكاتب الإدارية وقاعات المحاضرات وما يماثلها بقطاع المستشفيات الجامعية، وذلك طبقا للقرار السابق في هذا الشأن.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور محمد خضري محمد عرابي في وظيفة استاذ بكلية التربية الرياضية وتعيين الدكتور عبد الله عبد الحي عبد العلي في وظيفة أستاذ بكلية الهندسة والدكتور اسامة احمد عطا في وظيفة استاذ بكلية التربية بالغردقة.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد لكل من الدكتور حسني مبارك فراج بكلية الزراعة والدكتورة سعيدة محمد عبد الوهاب بكلية الطب والدكتور ابراهيم ابو المجد محمد بكلية الهندسة والدكتورة سيده سلامة محمد بكليه التربية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور جهاد حمدي مصطفى بكلية الآداب والدكتور علي عبد الرحيم علي والدكتور احمد عبد الفتاح علي والدكتور اميرة محمود محمد بكلية التربية الرياضية والدكتورة شيماء جابر رزق والدكتورة الاء احمد حسن بكليه الطب

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ11 ومنح درجة الماجستير لـ20 دارسا من مختلف كليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور ابريل دور ثاني دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية (الكيمياء الحيوية مراقبه الأغذية) وعددهم 12 طالبًا وطالبة من كلية الطب البيطري.

وعلى منح خريجي المعهد دور سبتمبر 2023 / 2022 دبلوم المعاهد الفنية الصحية لائحة جديدة وعددهم 9 طلاب من المعهد الفني الصحي ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2023 درجة دبلوم المعهد الفني للتمريض وعددهم 4 طلاب.