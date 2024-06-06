ads
الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هيئة الدواء تستعرض تجربتها خلال المؤتمر الطبى الأفريقى في مجال النشرات الإلكترونية

جانب من المؤتمر الأفريقى
جانب من المؤتمر الأفريقى 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعرضت الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية ، تجربتها الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية.

يأتى هذا على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث، وانطلاقاً من رؤية هيئة الدواء المصرية الخاصة بتوفير المعلومات الدوائية الموثوقة والمحدثة بشكل سريع وفعال، واستغلال وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة في ذلك.

 وتمت الإشارة إلى أن هيئة الدواء المصرية كان لها السبق في تطبيق مشروع النشرات، الإلكترونية، ونالت جمهورية مصر العربية الريادة؛ حيث أنها الدولة الأولى عربياً وإفريقياً التي بدأت في تقديم خدمة النشرات الإلكترونية عن طريق رمز استجابة سريع مطبوع على العبوات الخارجية للمستحضرات الدوائية.

كما قامت هيئة الدواء المصرية بتقديم ملخص ورقة بحثية (abstract) بالمؤتمر، يتناول التجربة المصرية في تطبيق مشروع النشرات الإلكترونية، ومراحله، وأهم النتائج التي تم نشرها  لتوثيق التجربة المصرية البارزة.

يأتى ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على عرض تجاربها الناجحة، وتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.

الإدارة المركزية التكنولوجيا الحديثة الدواء المصرية المؤتمر الطبي الأفريقي المؤتمر الطبي الأفريقي ا تبادل الخبرات والتجارب هيئة الدواء المصرية