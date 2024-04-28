الالتهاب السحائى أهمها .. «صحة قنا» تعلن جاهزيتها لتلقي تطعيمات الحجاج

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، جاهزية المديرية لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدا أنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين علي الخدمة اللازمة.

أشار بدران، إلى جاهزية مكاتب صحة قنا ونجع حمادي وقوص، لاستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، وهي تطعيم الالتهاب السحائي في مدة لا تقل عن ١٠ أيام من السفر لأداء الفريضة وكذا إعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالإنفلونزا الموسمية، الحمي الصفراء، شلل الأطفال، الكوليرا.

فيما أوضح الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة إلي جاهزية تلك المنافذ بفريق طبي مدرب للكشف على المواطنين وإعطاؤهم التطعيمات اللازمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلي فاعلية تلك التطعيمات وأمانها لجميع المواطنين والتي بدورها تحميهم من انتقال الأمراض وقت تأديتهم لفريضة الحج.

وفى هذا الإطار أوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج ، يأتي في مقدمتها تطعيم الالتهاب السحائي وشهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي ويجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

وتابعت الصحة : نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.