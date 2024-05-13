التصريح بدفن جثة سيدة وطفلتها بعد انقلاب موتوسيكل في ترعة بأطفيح

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول سقوط دراجة نارية "موتوسيكل" تستقله اسرة كاملة بترعة عرب الأشرفية التابعة لمركز أطفيح، أسفر عن مصرع سيدة حامل وطفلتها غرقا ونجاة الزوج سائق الدراجة النارية "موتوسيكل"، وصرحت بدفن جثامين السيدة وطفلتها عقب مناظرة جثمانهما والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة، وتحفظت على الزوج للتحقيق معه حول ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت التحريات أن الموتوسيكل كان يستقله أسرة كاملة في ترعة عرب الأشرفية، وأنها أثناء قيادة الزوج على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده وسقط برفقة زوجته الحامل وطفلته ما أدى لوفاتهما ونجاته.

البداية بتلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط دراجة نارية موتوسيكل داخل ترعة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل قيادة أحد الأشخاص وزوجته الحامل وابنته الطفلة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انقلاب الموتوسيكل في الترعة، ونتج عن تلك الحادث مصرع الزوجة وابنتها ونجاة الزوج، تم انتشال جثامين المتوفين ونقلهما إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.