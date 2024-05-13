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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ليونيل ميسي يعترض على قوانين الدوري الأمريكي ويعبر عن غضبه أمام الكاميرا

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي، عن غضبه واعتراضه على قوانين الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك بعد مباراة فريقه ضد مونتريال إمباكت.

حقق إنتر ميامي فوزا مثيرا على مضيفه مونتريال إمباكت بنتيجة ( 3-2 )، لكن هذه المباراة شهدت حدثا مهما، وهو أول مباراة يشارك فيها ميسي ولا يسجل أو يصنع فيها أي هدف خلال الدوري الأمريكي هذا الموسم.

تعرض ميسي للإصابة خلال المباراة، وتلقى العلاج خارج أرضية الملعب. وعندما أشار الحكم إلى احتساب ركلة حرة مباشرة لفريقه من على حدود منطقة الجزاء، طلب ميسي العودة إلى الملعب للمشاركة في تنفيذها.

لكن الحكام رفضوا إدخال ميسي إلى الملعب، وذلك وفقا لقانون في الدوري الأمريكي يلزم اللاعب بالعودة للعب بعد مرور دقيقتين من تلقيه العلاج خارج الخط.

أثارت هذه الحادثة غضب ميسي، الذي عبر عن اعتراضه على القانون، حيث قال: "هذه القاعدة غير صحيحة". وقد تم تداول هذا التصريح بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم غيابه عن التسجيل أو الصناعة في هذه المباراة، إلا أن ميسي يقدم مسيرة مثمرة مع إنتر ميامي هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 11 هدفا آخر مع فريقه بمختلف البطولات خلال 12 مباراة شارك فيها.

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