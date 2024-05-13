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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عددا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافة عسكرية، اقتحمت أحياء في البلدة، وداهمت عددا من المنازل فيها، من بينها منازل لأسرى محررين، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة.

وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين عقب اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

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فلسطين غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية