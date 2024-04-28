للمرة الثانية.. «السياحة» توفد لجان لمعاينة سكن الحجاج بالسعودية

أعلنت وزارة السياحة والاثار عن توجيه لجنة لمعاينة سكن الحجاج بالأراضي المقدسة في السعودية، وذلك للمرة الثانية خلال الموسم الحالي بعد تعاقد شركات السياحة مع نحو ٢٠ عمارة جديدة لتسكين حجاجها.

وتغادر لجنة الوزارة القاهرة اليوم لتبدأ مهام عملها صباح غدا الاثنين بمكة المكرمة ولمدة ثلاث أيام ثم تتوجه بعدها إلى المدينة المنورة لإنهاء إجراءات معاينة السكن المخصص للحجاج هناك، وطالبت الوزارة كافة الشركات السياحية التي لديها سكن ترغب في معاينته سرعة تقديم طلب معاينة، مرفقا به تصريح السكن لموسم الحج الحالي ١٤٤٥ هـ حتى يمكن للجنة إدراجه ضمن السكن الذي يتم معاينته على أن تتحمل الشركة كافة المسؤوليات حال عدم تقديم طلب معاينة السكن المطلوب وفي التوقيت المذكور.

كانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت في فبراير الماضي، أن لجان بعثة الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، قامت بأعمال وإجراءات معاينة السكن الذي سيقيم به حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية.

وأضافت الوزارة أن سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، أكدت أن لجان الوزارة تقوم بالمرور الميداني اليومي على الفنادق، والعمائر، وفنادق الإيواء السياحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة على أنه سيتم الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي هذا العام والمعتمدة من الوزير، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي، ومنها ما يتعلق بسكن حجاج السياحة، وتحديد أقصى مسافة مسموح بها لتسكينهم بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وثمنت الجهود المتميزة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتطوير المستمر والدائم للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وحرصها على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مشيرة إلى أن لجان المعاينات الخاصة بالوزارة تقوم بالتحديث الشامل لقواعد بيانات الفنادق المسجلة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة الخاصة بتسكين حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقوم أيضاً بإضافة كافة الفنادق الجديدة وإدراج إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي، وذلك عن طريق المسح الميداني لكافة الفنادق، للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي 1445هـ.

وأشارت إلى أن مقرات بعثة السياحة والآثار تتواجد بفندق مكارم أجياد بمكة المكرمة، وفندق جولدن توليب الشاكرين بالمدينة المنورة.