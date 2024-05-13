بنمو 93%.. البنك التجاري الدولي يحقق 11.9 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية الربع الأول

ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي مصر، بنحو 96.35%، ليصل إلى 11.946 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.084 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك، نمو إجمالي الارباح بنحو 93%، لتبلغ 17.507 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بـ9.071 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 18.76 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.832 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بنسبة نمو بلغت 73.19%.

وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات من 1.212 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023، إلى 1.565 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الجاري، بمعدل نمو 29.13%.

وارتفع إجمالي الأصول بحوالي 16.80% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 972.359 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ832.527 مليار جنيه بنهاية 2023.

وسجلت محفظة ودائع العملاء 792.409 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 675.31 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 17.34%.

فيما ارتفعت قروض العملاء بقيمة 47.728 مليار جنيه خلال الربع الأول لتسجل 312.831 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 265.103 مليار جنيه بنهاية 2023.