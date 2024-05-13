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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة يتفقد مشروعات المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز لمشروعات المرافق للمرحلة الأولى بمساحة ١٤٠٠ فدان بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة على مستوى كافة المشروعات الجارية بالمدينة.
وخلال الجولة، تابع المهندس أيمن رشاد، أعمال البنية الأساسية شبكات ( صرف - مياه - ري - طرق ) للمرحلة الأولى بمساحة ١٤٠٠ فدان شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية بنسبة تقدم الأعمال للطرق " فرمة " ٨٦٪؜، وشبكات المياه ٩٠٪؜، وشبكات الصرف الصحي ٨٩٪؜، وشبكة الري ٧٣٪،؜ ومحطة تنقية المياه ٩٢٪؜، والخط الناقل ١٠٠٪؜ ، وبنسبة ٩٦٪؜ للمأخذ. 
كما تفقد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أعمال تنفيذ محطة المعالجة المدمجة " المؤقتة " بقدرة ١٠٠٠م٣/ يوم لمدينة غرب قنا بقيمة ١٤,٤ مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ ٨٥٪؜ .

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مدينة غرب قنا محطة معالجة مياه - محطة رفع صرف صحي