محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مداخل مدينة بنها (صور)

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، أعمال تطوير مداخل مدينة بنها، وذلك في إطار متابعة تلك المشروعات للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية للعمل علي إبراز الوجهة الحضارية لمدن المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة والعمل على تسيير الحركة المرورية.

وشارك محافظ القليوبية خلال جولته الأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها.

وتفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير مدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي حيث يتم رفع كفاءة وتطوير المدخل، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء متنزه جديد عبارة عن حديقة على مساحه 2000 متر جاري العمل على الانتهاء منها خلال بضعة أيام لتضاف إلى مجموعه الحدائق التي أنشأتها المحافظة بمدينة بنها لإظهار الشكل الحضاري للمدينة خلال الفترة الماضية.

واستمع المحافظ خلال جولته عن ما استجد من أعمال في تطوير الحديقة، حيث جرى الانتهاء من توصيل شبكة مياه الري وجاري توريد كابلات الكهرباء والأعمدة الديكورية والمقاعد والبروجولات.

ووجه المحافظ بالعمل على الانتهاء من الحديقة في أقرب وقت ممكن ليتم فتحها أمام المواطنين كمتنزه ومتنفس جديد سيعمل على استعادة الوجهه الحضارية لعاصمة المحافظة مدينة بنها.

وأكد المحافظ أنه سيتم تزويد الحديقة بكافة الخدمات الادارية اللازمة كدورات المياه وكافيتريا وأكشاك للمشروبات والمأكولات الخفيفة.