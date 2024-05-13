اليوم.. «محلية النواب» تناقش موازنة محافظتي القاهرة والإسكندرية للعام المالي 2024/ 2025



تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروعي قانوني بربط موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025.

وتناقش خلال اجتماعها الأول: مشروعي قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الإسكندرية).