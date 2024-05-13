البورصة تخسر 23 مليار جنيه في مستهل تعاملات الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، وبعد مرور أول نصف ساعة انخفض رأس المال السوقي 23 مليار جنيه، مدفوع مبيعات المستثمرين المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 24,870.54 نقطة، كما تراجع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 5,416.51 نقطة.

وانخفض أيضا المؤشر "EGX100" بنسبة 2.25% ليصل إلى مستوى 7,744.3 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 2.4% وصولا لمستوى 4,838.88 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.87%، مسجلا 10,734.67 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 1.76%، ليصل إلى مستوى 30,108.96 نقطة.