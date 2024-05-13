ads
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يتحدى أستون فيلا وبرشلونة يواجه ريال سوسيداد

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية وعلى رأسها مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

 الدوري الإنجليزي
أستون فيلا X ليفربول – 10 مساء - beIN Sports HD 1

 الدوري الإسباني
برشلونة X ريال سوسيداد – 10 مساء - beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي
ليتشي X أودينيزي – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X مونزا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مباريات كأس أمير قطر
الدحيل X العربي – 5.15 مساء
الوكرة X السد – 7 مساء.
 

مباراة ليفربول واستون فيلا الدوري الإنجليزي برشلونة الدورى الإيطالى