تشاهدون اليوم.. ليفربول يتحدى أستون فيلا وبرشلونة يواجه ريال سوسيداد

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية وعلى رأسها مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا X ليفربول – 10 مساء - beIN Sports HD 1



الدوري الإسباني

برشلونة X ريال سوسيداد – 10 مساء - beIN Sports HD 3



الدوري الإيطالي

ليتشي X أودينيزي – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X مونزا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مباريات كأس أمير قطر

الدحيل X العربي – 5.15 مساء

الوكرة X السد – 7 مساء.

