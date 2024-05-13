شهداء وجرحى في تجدد غارات الاحتلال على جباليا شمال غزة

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في تجدد قصف الاحتلال المدفعي والجوي على مخيم جباليا وجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن شهيدين وعددا من الجرحى وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن عدد من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون جراء غارة أمام جمعية بيت الخير في شارع النزهة في جباليا البلد.

وأفادت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، بانتشال جثمان 20 شهيدا في جباليا، وتم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت واقتحمت مراكز الإيواء، وأجبرت مئات النازحين إلى التوجه لغرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن طيران ومدفعية الاحتلال استهدفت منازل المواطنين في مخيم جباليا، وجباليا البلد شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير عدد كبير منها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35،034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78،755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

