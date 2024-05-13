كولر يستفسر عن حالة المصابين مع طبيب الفريق قبل موقعة الترجي

يحسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، موقف اللاعبين العائدين من الإصابة من اصطحابهم إلى رحلة تونس الأربعاء المقبل، استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل على ملعب حماد العقربي برادس، لاسيما أن البعض منهم لم يحصل على فرصة المشاركة في مباريات الأهلي الأخيرة بالدوري.

وشهدت قائمة الأهلي الأخيرة لمباراة بلدية المحلة في الدوري استمرار استبعاد الثنائي محمد الشناوي والمالي أليو ديانج، بينما عاد للقائمة ياسر إبراهيم بعد طول غياب ولكنه لم يشارك فى اللقاء الأخير، ليصبح موقفهم من مرافقة بعثة الأهلي إلى تونس محل شك، على أن يحدد الجهاز الفني من اصطحاب البعض منهم سواء للمشاركة أو الاستعانة بهم كبديل حال الحاجة إلى جهودهم خلال مباراة الذهاب.

ويفاضل كولر بين الاستعانة باللاعبين الأكثر جاهزية فنية لاصطحابهم إلى تونس وبين ضم أحد من اللاعبين العائدين من الإصابة بفضل خبراتهم الكبيرة ومدى حاجة الجهاز الفني إلى البعض منهم، خاصة محمد الشناوي قائد الفريق الذي قد يتواجد كبديل لمصطفى شوبير في مباراة الترجي، باعتبار أن محمود الزنفلي غير مقيد أفريقياً، وإصابة حمزة علاء الحارس الثالث، بخلاف قلة خبر مصطفى مخلوف المقيد فى القائمة الأفريقية، لذا سيكون اصطحاب الشناوي للقائمة قائما بنسبة كبيرة.

بينما سيحدد كولر موقف الثنائي ياسر إبراهيم وأليو ديانج من رحلة تونس، وفقا للمعطيات المتاحة أمامه، وإن كان الأقرب هو استبعاد الثنائي أو على الأقل واحد منهما، وهو ما سيتحدد الأربعاء المقبل فى المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى تونس.

على جانب آخر، يخضع مروان عطية لاعب وسط الأهلي لفحص طبي على هامش تحضيرات فريقه لمباراته أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب حماد العقربي برادس، بعدما اشتكى اللاعب من كدمة في مباراة بلدية المحلة الأخير في الدوري.



ويحسم الفحص الطبي الذي سيخضع له مروان عطية موقفه من المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية أو أداء برنامج تأهيلي حال أثبتت الفحوصات والأشعة معاناته من إصابة قوية.