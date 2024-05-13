رئيس جهاز مدينة بدر يتابع إجراءات تجهيز المركز الطبي بالحي السابع

عقد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والدكتورة دعاء شحاتة، مدير المنطقة الطبية بمدينة بدر، ووفد من وزارة الصحة، اجتماعاً لمناقشة إنهاء أعمال تسليم وتجهيز المركز الطبي بالحي السابع، منطقة الأندلس، تمهيداً لافتتاحه، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد، أهمية سرعة البدء فى تشغيل المركز لخدمة السكان، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بالمدينة، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس رضوان عبد الرشيد، عدداً من سكان وحائزي قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحى السادس بمدينة بدر، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك استمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة العمل على تذليل كافة العقبات لدفع عجلة التنمية بالحى السادس، حيث تم مناقشة توفير خطوط نقل داخلية، وتشغيل الخدمات الموجودة بالحى السادس، لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.