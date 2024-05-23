سيف محمود: الرئيس السيسي يتقي الله ويتكلم بما يرضيه

قال سيف محمود إعلامي وصانع محتوى، إنّه لا يتحدث إلا بكلمة الحق دفاعا عن الوطن حتى يكون مستقرا، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتقي الله ويتكلم بما يرضيه ويقول المعلومات الصحيحة.

وأضاف "محمود"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "لا نريد أي شيء، فقد عُرض علينا رعاة بمئات وآلاف الدولارات ولم نقبل بأي شيء".

وتابع إعلامي وصانع محتوى: "إحنا بتوع البلد دي وشغالين بكاميرا الموبايل وإمكانياتنا وعايشين زينا زي المصريين".

وحول السخرية من المشروعات القومية ورموز الدولة المصرية، قائلا: "عندما نتعرض لهذا المحتوى، يجب أن نسأل من المستفيد الذي من مصلحته أن يقول إن هذا المشروع ليس ناجحا ويهاجمه بهذا الشكل الفج".

وواصل: "دلالة التوقيت مهمة جدا، فعندما تحدث أزمة في توقيت معين، يجب أن نسأل عن الطرف المستفيد، وعند الحديث عن المشروعات، يجب أن ندرس الوضع جيدا، وأن نعرف الوضع السابق على تدشين وإطلاق هذه المشروعات".