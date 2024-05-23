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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها بالمغرب.. صور

بسمه بوسيل فى عيد
بسمه بوسيل فى عيد ميلادها
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تحتفل الفنانة بسمة بوسيل، بعيد ميلادها مع اسرتها في وطنها، المغرب، واصدار أول أغانيها "البدايات"، ونشرت صورا لها من احتفالها عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت: "المغاربة مليئون بالحب والمشاعر الطيبة".

كما طرحت بسمة بوسيل أول أغنية لها بعنوان "البدايات"، من إنتاج الفنان تامر حسني، وكشفت تفاصيلها قائلة: "على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، و لما قلتله أنا عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول اغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة إنه يديهالي".

 

وهنأ تامر حسني بسمة بوسيل وكتب: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك وغنيتيها غُنا عظيم بجد أيوة أنا المدرب والمنتج، بس احساسك هو الموضوع كله".

 

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