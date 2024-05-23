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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أحمد البيلى قائمًا بعمل وكيل مديرية الصحة بالدقهلية لشئون الطب العلاجي

الدكتور احمد البيلى
الدكتور احمد البيلى
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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اليوم الخميس، قرارا بتكليف الطبيب أحمد محمد البيلي علي أخصائي طب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بتسيير أعمال وكيل المديرية لشئون الطب العلاجي.

جاء فى القرار الذى حمل رقم 166 لسنة 2024، أن تكليف الطبيب أحمد البيلي بتسيير أعمال وكيل المديرية لشئون الطب العلاجي، لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الاجلين أقرب.

كان الدكتور احمد البيلي يشغل منصب مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية والتى شهدت انجازات متعددة خلال العام الماضى شملت إجراء 450 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 3000 مريض غسيل كلوي مزمن خلال عام 2023 بالإضافة إلى التوسع في توفير خدمة غسيل الطوارئ بالعناية المركزة بمستشفيات طلخا وصدر المنصورة وحميات المنصورة.

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Screenshot_٢٠٢٤٠٥٢٣-٢٠١٧٢٦
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