لجنة من محافظة الدقهلية للمرور على المجازر قبل عيد الأضحى

كلف أيمن مختار، محافظ الدقهلية،عصام حجاج مدير عام للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة برئاسة لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة لمتابعة سير العمل بمجازر مراكز ومدن شربين وبلقاس وطنامل بأجا وبساط كريم الدين بشربين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ الدقهلية، ان ذلك يأتي في اطار خطة المحافظة للمرور على المجازر لمتابعة أعمال النظافة ورفع الكفاءة والوقوف على مدى جاهزية كافة مجازر المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الدقهلية ان المحافظة بجميع اجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير الراحة والعمل الجاد من خلال كافة القطاعات عملا علي راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا علي ضرورة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الأسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري للاسواق حرصا توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

من جانبه اوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية ان اللجنة ضمت في عضويتها مدير الانتاج الحيواني ومدير الأسواق والمعارض بالمحافظة ونواب رؤساء مجالس شربين وبلقاس ومديري المتابعة ومديري التفتيش ومديري التنمية الاقتصادية برئاسة المركز ومديري المجازر بالاضافة الى متابعة ماتم من أعمال رفع كفاءة مجزري نبروه وطنامل بأجا مشيرا الى ان محافظ الدقهلية وجه لتفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير إحتياجات المجازر من المواد المستخدمة فى أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه استعدادا لاستقبال العيد.

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