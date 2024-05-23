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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل يحسم مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم التعادل الايجابي لقاء الزمالك و مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الخميس،  على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة متوسطة الاداء وانحصر اغلب فترات الشوط في منطقة وسط الملعب  وحاول كلا الفريقين تهديد مرمى الخصم حتى تمكن سيف الجزيري من تسجيل الهدف الاول للزمالك في الدقيقة ٣٤.
وبعدها حاول مودرن فيوتشر وشن عدد من الهجمات التى اسفرت عن هدف التعادل في الدقيقة ٤٠ عن طريق محمد صادق.
بعدها حاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم الا انهم فشلوا في ذلك.

بهذه النتيجة  رفع الزمالك رصيده إلى النقطة ٢٥ ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري،  ورفع   مودرن فيوتشر رصيده إلى 31  في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة

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