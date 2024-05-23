ميريام فارس لجمهورها بالمغرب: توحشتكم بزاف

وجهت النجمة ميريام فارس رسالة لجمهور المغرب، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" قائلة: "المغرب الحبيب، توحشتكم بزاف".

جاء ذلك عقب نشر استعداداتها لحفلها الغنائى الذى تحيية في الدار البيضاء في 5 يوليو المقبل، بحديقة "انفا" ضمن فعاليات مهرجان "ألف" للموسيقى العربية الحديثة.

يذكر أن ميريام فارس شاركت جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من احتفالها مع أولادها بعيد الفصح، وظهرت وهي تشارك أولادها اللعب وعمل الزينة بمناسبة العيد في أجواء من البهجة، ووجهت رسالة لجمهورها تمنت لهم فيها قضاء عيد سعيد.